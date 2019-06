Schütze richtete Massaker in US-Stadtverwaltung an

Ein Schütze hat in Virginia Beach im US-Bundesstaat Virginia ein Massaker angerichtet und mindestens zwölf Menschen getötet. Der Mann wurde von der Polizei erschossen. Sechs Menschen seien verletzt worden, als der Schütze am Freitag in einem Gebäude der Stadtverwaltung das Feuer eröffnete. Polizeiangaben zufolge handelte es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Angestellten der Gemeinde.