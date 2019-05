Trump startet Mitte Juni seine Kampagne zur Wiederwahl

US-Präsident Donald Trump will Mitte Juni seine Wiederwahlkampagne starten. Er werde am 18. Juni in Orlando gemeinsam mit Vizepräsident Mike Pence sein Antreten bei der nächsten Präsidentenwahl im November 2020 bekanntgeben. "Kommt zu dieser historischen Wahlkampfveranstaltung", twitterte Trump am Freitagnachmittag (Ortszeit).