Riesiger Alligator drang nachts in Küche in Florida ein

Ein mehr als drei Meter langer Alligator ist nachts in die Küche eines Hauses in Florida eingedrungen und hat die einzige Hausbewohnerin in Angst und Schrecken versetzt. Die Polizei in Clearwater in dem US-Bundesstaat teilte auf ihrer Facebook-Seite mit, der "ungebetene nächtliche Besuch" sei am Freitag durch bis zum Boden reichende Fenster in das Haus "eingebrochen".