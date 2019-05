Care stellt nach Angriff in Idlib Teil der Arbeit ein

Nach neuerlichen heftigen Luftangriffen in der syrischen Stadt Idlib stellt die Hilfsorganisation Care einen Teil ihrer Nothilfe in der Rebellenbastion ein. Insgesamt seien im vergangenen Monat 21 Gesundheitszentren bombardiert, 25 Schulen teilweise oder komplett zerstört worden, wie Care am Freitag mitteilte.