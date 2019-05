Anschober lässt Spitzenkandidatur für Grüne offen

Die Grüne Wirtschaft Oberösterreich hat sich am Freitag "ganz klar" für Landesrat Rudi Anschober als Spitzenkandidat der Grünen für die Nationalratswahl ausgesprochen. Der Angesprochene wollte sich in einer Pressekonferenz in Linz zu einem möglichen Antreten nicht Äußern. Die Grünen hätten "paktiert", dass derzeit "niemand ja oder nein in der Öffentlichkeit sagt".