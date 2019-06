Deutschland in EM-Quali nach Sportunfall ohne Teamchef Löw

Der deutsche Fußball-Bundestrainer Joachim Löw kann die Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen am 8. Juni in Borissow gegen Weißrussland und am 11. Juni in Mainz gegen Estland nicht betreuen. Der 59-Jährige fehlt wegen der Folgen eines Sportunfalls, gab der DFB am Freitag bekannt. Der Weltmeister-Trainer von 2014 wird in den beiden Partien von seinem Assistenten Marcus Sorg vertreten.