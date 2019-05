Fast 3.000 Personen nutzten Wiener Notquartiere

Das - bis Ende April zur Verfügung gestellte - winterliche Angebot an Notquartieren in Wien wurde von fast 3.000 Personen genutzt. Diese Zahlen liegen angesichts des relativ milden Winters leicht unter dem Wert im Jahr davor, wie das Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag mitteilte. Organisiert wird das sogenannte Winterpaket vom Fonds Soziales Wien.