20 Personen in Quarantäne nach Vorarlberger Masernfall

Aufgrund einer Masern-Erkrankung eines Kleinkinds befinden sich in Vorarlberg derzeit 20 Personen in Quarantäne. Das berichtete am Freitag ORF Radio Vorarlberg unter Bezugnahme auf den Vorarlberger Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher. Ob sich jemand davon ebenfalls mit dem Masern-Virus angesteckt hat, wird sich bis Mitte nächster Woche zeigen. Eine weitere Erkrankung lag vorerst nicht vor.