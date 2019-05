Täglich vier Millionen Autofahrten in Radfahrdistanz

Am 3. Juni ist der Europäische Tag des Fahrrads. In Österreich gibt es rund 6,5 Millionen funktionstüchtige Fahrräder und damit mehr als Autos, informierte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Freitag. Von allen Autofahrten pro Tag sind vier Millionen kürzer als fünf Kilometer und damit in Radfahrdistanz. Österreichweit nutzt jeder dritte zumindest mehrmals die Woche das Rad.