Straßburger Operndirektorin Eva Kleinitz 47-jährig gestorben

Die aus Deutschland stammende Generaldirektorin der Nationaloper in Straßburg ist tot. Eva Kleinitz, die zuvor als Vize-Direktorin an der Oper Stuttgart sowie bei den Bregenzer Festspielen fungierte, starb im Alter von 47 Jahren. "Eva Kleinitz zählte zu den profiliertesten Theaterleiterinnen Europas", heißt es in einer Aussendung der Festspiele.