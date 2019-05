Bootsunglück mit Toten am Rhein - Suche vorerst eingestellt

Nach einem Bootsunglück mit mindestens drei Toten auf dem Rhein im Elsass haben die Rettungskräfte die Suche nach einem vermissten Mädchen am Donnerstagabend vorübergehend eingestellt. Sie sollte nach Angaben der zuständigen Präfektur am Freitag in der Früh fortgesetzt werden. Das Schlauchboot mit vier Menschen war am Donnerstagnachmittag in der deutsch-französischen Grenzregion gekentert.