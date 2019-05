Kapitän nach Schiffsunglück in Budapest festgenommen

Nach dem Untergang eines Ausflugsdampfers auf der Donau ist der Kapitän eines Donau-Kreuzfahrtschiffs festgenommen worden. Gegen den 64-jährigen Ukrainer sei nach einer Vernehmung Haftbefehl beantragt worden, erklärte die Polizei in Budapest am Donnerstagabend. Bei dem Unglück in Budapest waren am Mittwochabend mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.