Migranten aus Libyen erreichen Lampedusa mit Holzboot

Dutzende Migranten sind laut UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR auf Lampedusa an Land gegangen. Am Mittwochabend habe ein zehn Meter langes Holzboot auf der italienischen Mittelmeer-Insel angelegt, hieß es in einem Tweet der UNO-Behörde. Die 26 Männer und 20 Frauen an Bord hätten am Montag in Libyen abgelegt und seien bei ihrer Ankunft angestrengt und durchgefroren gewesen.