Venezuela-Gespräche in Oslo ergebnislos beendet

Die erste Verhandlungsrunde zwischen Vertretern der venezolanischen Regierung und der Opposition ist in Norwegen ohne greifbares Ergebnis beendet worden. Es sei "keine Einigung" erzielt worden, erklärte Oppositionsführer Juan Guaido am Mittwoch in Caracas. "Wir danken der norwegischen Regierung für ihren Willen, zu einer Beendigung des Chaos in unserem Land beizutragen."