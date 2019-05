US-Sonderermittler Mueller will nicht vor Kongress aussagen

Der US-Sonderermittler zur Russland-Affäre, Robert Mueller, will nicht vor dem Kongress aussagen. Er halte dies nicht für "angemessen", sagte Mueller am Mittwoch in Washington in einem kurzfristig anberaumten Auftritt vor laufenden Kameras. Sein Ermittlungsbericht spreche "für sich selbst", sagte Mueller.