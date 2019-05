EU-Kommission stellt Rückschritte in der Türkei fest

Die EU-Kommission hat in ihrem jährlichen Fortschrittsbericht für die EU-Kandidatenländer in der Türkei Rückschritte in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte festgestellt. "Sehr erste Bedenken" gebe es aufgrund der infolge des Putschversuches 2016 umfassenden Entlassungen, Festnahmen und Inhaftierungen während des Ausnahmezustandes, erklärte die EU-Behörde am Dienstag in Brüssel.