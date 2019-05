Erneut Dutzende Migranten in der Ägäis aufgegriffen

Der Andrang von Flüchtlingen in der Ägäis dauert an. Am Mittwochvormittag wurden nach Angaben der griechischen Küstenwache 60 Migranten vor der Insel Samos aufgegriffen. Ein Rettungsboot der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex habe sie in den Hafen der Inselhauptstadt Vathy gebracht.