Sitzen in Gefangenenlager in Nordsyrien Oma will IS-Enkelkinder nach Österreich holen

Die Mutter eines der beiden Wiener Mädchen, die sich dem IS anschlossen, fand ihre Enkelkinder im kurdischen Gefangenenlager Hol in der nordsyrischen Provinz Al-Hasakah. Nun will sie die Kinder nach Österreich holen.