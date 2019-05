Transport für US-geführte Militärgroßübung durch Österreich

Wegen einer weiteren multinationalen Militärgroßübung unter Führung der US-Armee werden Truppenkonvois durch Österreich fahren. Wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, nehmen an der Übung "Swift Response 19" in Bulgarien, Kroatien und Rumänien rund 500 Soldaten und 243 Militärfahrzeuge aus Großbritannien teil.