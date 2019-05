ÖVP-Parteivorstand berät über weitere Schritte

Die ÖVP berät am Mittwochvormittag über das weitere Vorgehen nach der Entlassung der Regierung Kurz. Der Parteivorstand dürfte in seiner Sitzung in der politischen Akademie in Wien ÖVP-Obmann Sebastian Kurz offiziell zum Spitzenkandidat für die Nationalratswahl küren. Auch die Suche nach einer neuen Übergangsregierung wird wohl Thema sein.