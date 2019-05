Hard glich HLA-Finalserie gegen Krems dank Heimsieg aus

Der HC Hard hat sich am Dienstag im zweiten Handball-Finalspiel der spusu Liga der Männer für Favorit UHK Krems als ebenbürtiger Gegner erwiesen. Die Vorarlberger feierten einen 22:18 (10:8)-Heimsieg und glichen in der "best of five"-Serie zum 1:1 aus. Am Samstag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) haben wieder die Kremser Heimrecht.