Haft für Dragnea stürzt Rumäniens Sozialdemokraten in Krise

Nach der Inhaftierung ihres Parteichefs Liviu Dragnea und der Schlappe bei der Europawahl suchen die rumänischen Sozialdemokraten (PSD) einen Ausweg aus der Krise. Bei einem Treffen in Bukarest berieten die Führungsgremien der Partie am Dienstag über den künftigen Kurs. Ministerpräsidentin Viorica Dancila deutete sogar eine mögliche Abschwächung der umstrittenen Justizreform an.