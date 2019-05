Nordkoreaner überleben laut UNO-Bericht nur durch Bestechung

Die Bevölkerung in Nordkorea ist einem UNO-Bericht zufolge zu Schmiergeldzahlungen an Staatsvertreter gezwungen, um sich das tägliche Überleben zu sichern. Bestechung sei "ein alltäglicher Bestandteil des Kampfes der Menschen, um über die Runden zu kommen", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung, die einen "Teufelskreis aus Entbehrung, Korruption und Unterdrückung" beklagt.