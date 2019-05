Lösung für EU-Kommissionspräsident soll bis 21. Juni stehen

Der EU-Gipfel in Brüssel zur Besetzung von Spitzenposten in der Europäischen Union ist ohne Entscheidungen zu Ende gegangen. Bis zum EU-Gipfel am 20./21. Juni soll eine Lösung für den nächsten EU-Kommissionspräsidenten stehen, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Dienstagabend in Brüssel. Österreichs neuer Übergangskanzler Hartwig Löger (ÖVP) unterstützt den EVP-Kandidaten Manfred Weber.