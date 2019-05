Deutscher Autobahn-Raser wollte Radar anzünden

Um eine Geldstrafe wegen zu schnellen Fahrens zu vermeiden, hat in Deutschland ein Autofahrer ein Radargerät mit einem Akkubohrer bearbeitet und wollte es anschließend in Brand setzen. Der 54-Jährige war nach Polizeiangaben in der Nacht auf Samstag auf der Autobahn 93 in Richtung Rosenheim mit über 200 km/h unterwegs, als er geblitzt wurde. An der Stelle waren jedoch nur 60 km/h erlaubt.