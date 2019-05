Thunberg und Schwarzenegger bei Klimakonferenz in Wien

Wien ist am Dienstag ein Zentrum für den Klimaschutz: Bei der Konferenz "R20 Austrian World Summit" von Arnold Schwarzenegger werden neben dem ehemaligen Gouverneur auch Klimaaktivistin Greta Thunberg und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in der Hofburg erwartet. Am Nachmittag findet am Heldenplatz erstmals ein "Climate Kirtag" statt.