Union Berlin zog in Bundesliga ein, Stuttgart abgestiegen

Union Berlin hat Stuttgart in die Zweitklassigkeit gestürzt und sich den Traum vom ersten Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga erfüllt. Die "Eisernen" erzitterten sich mit dem in der 90. Minute ausgetauschten Robert Zulj, aber ohne den gesperrten Kapitän Christopher Trimmel am Montag im Relegations-Rückspiel auch dank des Videobeweises ein 0:0.