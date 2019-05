Totes Baby in Stuttgarter Wohnung entdeckt: Mutter verhaftet

In einer Wohnung in Stuttgart ist ein toter Säugling entdeckt worden. Die Mutter des zwei Monate alten Mädchens wurde festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte der Vater des Kinds in der Nacht gegen 2.00 Uhr den Rettungsdienst alarmiert, als er das leblose Mädchen fand.