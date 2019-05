Finnland holte sich mit 3:1 über Kanada 3. WM-Titel

Finnland hat seinen dritten WM-Titel im Eishockey perfekt gemacht. Am Sonntag setzten sich die Außenseiter im Finale der 83. Weltmeisterschaft in Bratislava gegen Rekordtitelträger Kanada mit 3:1 (0:1,1:0,2:0) durch und jubelten damit wie zuvor 1995 und 2011. Matchwinner war Marko Anttila mit zwei Toren. Russland belegte den dritten WM-Platz.

Anttila traf für die Finnen zwei Mal (23., 43.). Zudem scorte Harri Pesonen (56.). Shea Theodore von den Las Vegas Golden Knights (11.) hatte Kanada zunächst in Führung geschossen.

Russland gewann einen Tag nach der unerwarteten 0:1-Niederlage im Halbfinale gegen Finnland das Spiel um Platz drei gegen Tschechien mit 3:2 nach Penaltyschießen. In Bratislava verwandelte Olympiasieger Ilja Kowaltschuk von den Los Angeles Kings den entscheidenden Penalty. Die Tschechen, die Kanada am Samstag 1:5 unterlegen waren, vergaben in der regulären Spielzeit und der anschließenden Verlängerung immer wieder hochkarätige Torchancen. Russlands Torhüter Andrej Wassiljewski war mit 48 Paraden in der regulären Spielzeit bester Spieler der Partie.