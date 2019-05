Herztod von Bauer: Traktor mit Kind rutschte Abhang hinunter

Während der Fahrt mit seinem Traktor ist am Samstag ein 56-Jähriger im Bezirk Perg an Herzversagen gestorben. Gemeinsam mit seinem vierjährigen Enkel war der Bauer auf einer steilen Wiese mit einem angehängten Güllefass unterwegs. Plötzlich sackte der Mann zusammen, das Gespann rutschte die steile Böschung hinunter und blieb durch Einknicken in der Bergmitte stehen, berichtete die Polizei.