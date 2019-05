Venezuelas Regierung und Opposition wollen direkt verhandeln

Zum ersten Mal seit Beginn des Machtkampfs zwischen Staatschef Nicolas Maduro und Oppositionsführer Juan Guaido in Venezuela treffen in der kommenden Woche Vertreter beider Lager zu direkten Verhandlungen zusammen. Guaido kündigte am Samstag an, er werde Abgesandte nach Oslo zu den von Norwegen vermittelten Gesprächen schicken.