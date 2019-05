Finnland nach 1:0 über Russland im Eishockey-WM-Finale

Finnland steht im Finale der 83. Eishockey-WM. Der zweifache Weltmeister (1995 und 2011) feierte am Samstagnachmittag in Bratislava einen 1:0-Sieg gegen Russland, das zuvor alle seine acht Partien im Turnierverlauf gewonnen hatte. Kapitän Marko Anttila (51.) erzielte das Goldtor für die Finnen, die im Endspiel am Sonntagabend (20.15 Uhr/live ORF Sport+) entweder auf Kanada oder Tschechien treffen.