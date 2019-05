Begleitet von Sorgen vor einem Erstarken nationalistischer und populistischer Kräfte in der EU geht die Europawahl in den dritten Tag. In Tschechien zeichnet sich ab, dass nur jeder Fünfte zur Wahl geht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Am Samstag sind die Bürger in Lettland, Malta und der Slowakei zur Abstimmung aufgerufen. In Tschechien, wo die Wahllokale bereits am Freitag geöffnet waren, haben die Wähler auch am Samstag noch Zeit, über die Zusammensetzung des Europaparlaments mitzuentscheiden.

Bereits am ersten der beiden Wahltage hat sich in Tschechien abgezeichnet, dass nur jeder Fünfte von seinem Recht Gebrauch machen dürfte. Der tschechische Präsident Milos Zeman warnte Nichtwähler bei der Stimmabgabe am Freitag, dass sie ihr Schicksal damit in fremde Hände legten. "Wenn die Menschen nicht zur Wahl gehen, riskieren sie, dass andere zur Wahl gehen und ihnen die Hölle auf Erde bereiten", sagte der 74-Jährige.

Österreich wählt am Sonntag

In den meisten Ländern, darunter Österreich, wird allerdings erst am Sonntag gewählt. Mit Spannung wird erwartet, wie dieses Mal die Beteiligung bei der Europawahl sein wird. In Tschechien, das vor fünf Jahren mit 18,2 Prozent eine der niedrigsten Wahlbeteiligungen unter allen EU-Staaten hatte, zeichnete sich nach Angaben des tschechischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens CT dieses Mal eine ähnlich niedrige Beteiligung um die 20 Prozent ab. Die Slowakei, wo die Bürger an diesem Samstag ebenfalls abstimmen können, hatte bei allen EU-Wahlen, an denen das Land bisher beteiligt war, die niedrigste Beteiligung. Dass sich daran viel geändert hat, gilt als eher unwahrscheinlich.

Einen Tag vor dem eigentlichen Wahltermin im Mutterland Frankreich am Sonntag wird außerdem in den französischen Überseegebieten abgestimmt - also in Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre und Miquelon sowie Französisch-Polynesien.

Ergebnisse erst um 23.00 Uhr am Sonntag

Ergebnisse werden aber noch keine mitgeteilt. Die gibt es - wie bei der Europawahl üblich - erst, wenn auch die letzten Wahllokale in Italien am Sonntagabend um 23.00 Uhr geschlossen sind.

Pro-europäische Regierungsparteien voran

Am Donnerstag hatten die Wahlen in Großbritannien und den Niederlanden begonnen. Am Freitag folgten Tschechien und Irland. Europas Sozialdemokraten ließ im Endspurt der Überraschungssieg ihrer niederländischen Parteifreunde hoffen, wo es zu einem "Timmermans"-Effekt kam. Der rote EU-Spitzenkandidat Frans Timmermans will dem favorisierten Konservativen Manfred Weber den ersten Platz abjagen.

Weber wollte am Freitagnachmittag bei der Abschlusskundgebung der Europäischen Volkspartei (EVP) in München noch einmal mobilisieren. Er musste dabei ohne seinen treuesten Unterstützer im Kreise der EU-Chefs, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), auskommen. Der um seinen Verbleib im Amt kämpfende Regierungschef sagte seinen Auftritt in München kurzfristig ab.

In den Niederlanden kam die sozialdemokratische Arbeitspartei (PvdA) laut einer Wählerbefragung auf 18 Prozent und belegte damit klar den ersten Platz vor der rechtsliberalen VVD von Ministerpräsident Mark Rutte (15 Prozent) und den Christdemokraten (12,3 Prozent). Offenbar wollten viele Niederländer ihren Landsmann Timmermans im Rennen um den EU-Topjob stärken.

Die im Vorfeld favorisierte Rechtsaußenpartei "Forum für Demokratie" landete mit elf Prozent nur auf dem vierten Platz, während der FPÖ-Bündnispartner PVV von Geert Wilders mehr als zwei Drittel seiner Stimmen auf nur noch 4,1 Prozent verlor. Beobachter spekulierten umgehend darüber, dass das schwache Abschneiden der Rechtsaußenparteien mit den Enthüllungen der Ibiza-Affäre zusammenhängen könnte.

Europaweit hatten Vertreter von Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen in den vergangenen Tagen versucht, die Affäre rund um Heinz-Christian Strache politisch auszuschlachten. In mehreren Ländern war sie bestimmendes Thema bei Wahlkampfkonfrontationen, in Ungarn berief die Opposition wegen möglicher Verbindungen zur Regierungspartei Fidesz am Freitag sogar den nationalen Sicherheitsrat ein.

Video mit Blick auf "Ibiza"-Affäre

Die liberale EU-Spitzenkandidatin Margrethe Vestager betonte in einem am Freitag veröffentlichten Video mit Blick auf die Ibiza-Affäre: "Nationalistische und populistische Parteien mit engen Beziehungen zu Russland sind bereit, unsere Heimat zu verkaufen. Das darf in Europa nie wieder passieren, Österreich darf hier nicht die Standards setzen."

Erdrutschsieg von Nigel Farage erwartet

Ebenfalls am Donnerstag hatte Großbritannien gewählt. Eine Prognose gab es dort nicht, doch wurde ein Erdrutschsieg der Brexit Party von EU-Gegner Nigel Farage erwartet. Im Dauerstreit zwischen Brexit-Befürwortern und -gegnern kündigte aber Premierministerin Theresa May ihren Rückzug als Parteichefin für den 7. Juni an - und als Regierende, sobald es einen Nachfolger gibt.

Am Freitag waren zur EU-Wahl Iren und Tschechen aufgerufen. In beiden Ländern wurden die beiden Regierungsparteien favorisiert, die konservative Fine Gael von Leo Varadkar und die liberalpopulistische ANO von Andrej Babis. Österreich wählt wie die meisten anderen EU-Länder zum Abschluss am Sonntag. Erst nach Schließung der letzten Wahllokale in Italien sollen am späten Sonntagabend kurz nach 23.00 Uhr die offiziellen Ergebnisse für die einzelnen Länder und eine erste offizielle Hochrechnung für die EU insgesamt bekanntgegeben werden.

Insgesamt können in den 28 EU-Staaten bis zum Sonntag mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte mitentscheiden. Alle Infos im Live-Blog: