Staatsoper feiert 150. Geburtstag mit "Frau ohne Schatten"

Die Wiener Staatsoper feiert am Samstag offiziell ihren 150. Geburtstag. Mit der Premiere von Richard Strauss' "Die Frau ohne Schatten" - die vor 100 Jahren im Haus an der Ringstraße uraufgeführt wurde - begeht man das runde Jubiläum der Kulturinstitution. Sie wurde am 25. Mai 1869 eröffnet. Am Pult wird dabei mit Christian Thielemann ein Kenner des deutschen Fachs stehen.