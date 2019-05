EVP will Europa gegen Nationalisten verteidigen

Die Europäische Volkspartei geht mit einer Kampfansage an Nationalisten und Populisten und Appellen zu neuer Einigkeit in der EU in die Europawahl am kommenden Sonntag. Man kämpfe bis zuletzt dafür, dass die Populisten und Nationalisten "unser Europa nicht kaputtmachen werden", sagte EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber bei der EVP-Abschlusskundgebung am Freitag in München.