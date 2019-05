Trump will US-Truppen in Nahost um 1.500 Soldaten aufstocken

Im Konflikt mit dem Iran plant die US-Regierung die Entsendung weiterer Truppen in die Region. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag in Washington vor einem Abflug nach Japan, es handle sich um rund 1.500 Soldaten, die vor allem in einer "schützenden" Rolle eingesetzt werden sollten.