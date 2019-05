Für Bundesländer bei Sozialhilfe noch viele Fragen offen

Nach dem Platzen der türkis-blauen Koalition haben die Sozialreferenten der Bundesländer bei ihrem Treffen am Freitag in Salzburg über alle Parteigrenzen hinweg demonstrativ Geschlossenheit gezeigt. Beim Mediengespräch waren gleich sechs Länder und vier Parteien vertreten. Gefordert wurde unter anderem "eine Reihe von Nacharbeiten" bei der neuen Sozialhilfe, so Wiens Stadtrat Peter Hacker (SPÖ).