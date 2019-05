Pountney kreiert 40. Linzer Klangwolke

Der langjährige frühere Intendant der Bregenzer Festspiele, David Pountney, wird zum 40-Jahr-Jubiläum die visualisierte Klangwolke in Linz inszenieren. Mit "Solar", so der diesjährige Titel, haben er und sein Team ein "Stück über die Sonne" in fünf Akten kreiert, erklärte der Regisseur in einer Pressekonferenz am Freitag. Mit sieben Schiffen wird am 7. September für eine Stunde die Donau bespielt.