Thailands König mahnt Abgeordnete im neuen Parlament

Thailands König Maha Vajiralongkorn hat am Freitag das neu gewählte Parlament zu verantwortungsvoller Arbeit gemahnt. Zwei Monate nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Wahl appellierte der Monarch am Freitag in Bangkok an die Abgeordneten: "Bitte seien Sie sich bewusst, dass Ihr gesamtes Handeln die nationale Sicherheit betreffen und zu Glück oder Leid des Volkes führen kann."