Großeinsatz durch Explosionsgefahr in Wien-Favoriten

Die Wiener Berufsfeuerwehr ist am Freitagvormittag zu einem Großeinsatz in Wien-Favoriten ausgerückt: In einer Werkstatt in der Laaer-Berg-Straße - Ecke Urselbrunnnengasse drohte eine Acetylengasflasche zu explodieren.