UNO verurteilt Angriff mit 34 Toten in Zentralafrika

Die Vereinten Nationen haben einen Angriff auf Dörfer im Westen der Zentralafrikanischen Republik mit 34 Toten verurteilt. Die Behörden müssten die Verantwortlichen schnell und konsequent zur Rechenschaft ziehen, forderte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Donnerstag in New York.