Guggenheim Museum lässt Künstler Ausstellung kuratieren

Sechs Künstler, sechs verschiedene Blicke auf das 20. Jahrhundert: Im New Yorker Guggenheim-Museum startet am Freitag die erste von Künstlern kuratierte Schau in dem Ausstellungshaus. Bis 12. Jänner ist "Artistic License: Six Takes on the Guggenheim Collection" von Cai Guo-Qiang, Paul Chan, Jenny Holzer, Julie Mehretu, Richard Prince und Carrie Mae Weems in dem Museum am Central Park zu sehen.