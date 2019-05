Notarzthubschrauber in Tirol geriet außer Kontrolle

Der Pilot eines Notarzthubschraubers hat am Donnerstag in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) bei der Rettung eines Verletzten im alpinen Gebiet einen "medizinischen Notfall" erlitten, teilte die Polizei mit. Der Hubschrauber wurde wegen eines Arbeitsunfalls von einem 37-Jährigen alarmiert. Als der Mann in einem Bergesack in den Hubschrauber verladen wurde, verlor der Pilot die Kontrolle.