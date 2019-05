Thailändischem Politstar vorläufig Mandat entzogen

In Thailand darf einer der prominentesten Oppositionspolitiker sein frisch gewonnenes Mandat im Parlament nicht antreten. Das Verfassungsgericht in Bangkok entzog dem Vorsitzenden der Partei Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, am Donnerstag vorläufig seinen Sitz wegen einer Beschwerde der Wahlkommission. Für die endgültige Entscheidung gibt es noch keinen Termin.