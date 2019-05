Neue Landesgalerie NÖ: Grau-Weiß statt Blau-Gelb

Die neue Landesgalerie Niederösterreich in Krems glänzt auch als Ausstellungshaus und nicht nur als architektonisch herausragendes Gebäude. Das ist das erste und wichtigste Resümee, das man nach den ersten Rundgängen für die Presse am Donnerstag ziehen kann. Am Samstag werden das Museum und die fünf ersten Ausstellungen, in denen insgesamt über 500 Werke zu sehen sind, offiziell eröffnet.