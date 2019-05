14 Tote nach Luftangriffen in Afghanistan laut UNO

Die Zahl der zivilen Opfer durch Luftangriffe in Afghanistan steigt weiter. Das teilte die UN-Mission in Afghanistan (UNAMA) am Donnerstag über Twitter mit. Bei zwei Luftangriffen alleine in dieser Woche seien in der südlichen Provinz Helmand und der östlichen Provinz Kunar 14 Zivilisten getötet worden, unter ihnen fünf Frauen und sieben Kinder.