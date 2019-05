Sechs Touristen aus Brasilien starben in Santiago de Chile

Sechs Touristen aus Brasilien sind in einer Wohnung in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile tot aufgefunden worden. Die Polizei stellte in dem Apartment im Zentrum der Millionenstadt einen starken Gasgeruch fest und entdeckte die Leichen von vier Erwachsenen und zwei Teenagern, wie die Zeitung "La Tercera" am Mittwoch berichtete.