Baby bei Busunfall in Graz verletzt

Ein vier Monate altes Baby ist am Mittwoch bei einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Linienbus verletzt worden. Beim Bremsmanöver kippte der Kinderwagen samt Kind um, wodurch das Baby am Kopf verletzt wurde. Es wurde ins LKH Graz gebracht und ambulant behandelt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Laut Polizei wurde das Baby im Kinderwagen von der direkt davor sitzenden 22-jährigen Mutter beaufsichtigt. Der Kinderwagen stand auf dem entsprechenden Abstellplatz, war jedoch nicht mit dem dafür vorgesehenen Sicherheitsgurt fixiert worden.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Bereich der Kreuzung Straßganger Straße/ Weblinger Straße wurden der Pkw an der rechten und der Linienbus an der linken Vorderseite beschädigt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund divergierender Aussagen der beteiligten Fahrzeuglenker hat die Polizei am Donnerstag noch nach Zeugen zur Klärung des Sachverhalts gesucht.