Sujetbild © ÖAMTC

Auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) bei Tulln ist in der Nacht auf Donnerstag ein 47-jähriger Lenker bei einem Pkw-Überschlag aus seinem Wagen geschleudert und schwer verletzt worden. Der Wiener war nach Polizeiangaben zuvor in Richtung Stockerau aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto landete im Straßengraben und fing Feuer.

Der 47-Jährige wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle per Notarzthubschrauber in der Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Die S5 war vorübergehend gesperrt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.