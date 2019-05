78-jähriger Kärntner stundenlang unter Traktor eingeklemmt

Ein 78-jähriger Völkermarkter ist am Donnerstag bei Holzarbeiten in seiner Heimatgemeinde verletzt und erst nach Stunden geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Vormittag auf einem Waldweg Holz in die Transportkiste seines Traktors geladen. Dabei dürfte der Traktor ins Rollen gekommen sein, der 78-Jährige wurde mit einem Fuß unter einem Vorderreifen eingeklemmt.